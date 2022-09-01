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連展投控跨電動車充電運營 2年內建200座充電站

2022/9/1 18:59
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（中央社記者韓婷婷台北1日電）隨著電動車產業發展成為全球趨勢，連展投控子公司連展科技推出Acon-eco充電運營服務，首個快充站南投名間明昌快充站今天正式啟用，目標2年內在全台布建200個充電站。

連展科技5年前即整合集團資源，以強化電子產業與綠色產業兩大事業營運體系為雙軸策略，致力提供客戶最佳的能源解決方案，9月正式推出Acon-eco充電運營服務，第一個快速充電站即設置在南投縣國三名間交流道旁，今天舉行啟用儀式。

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連展科技表示，看準智能電動車市場趨勢，推出Acon-eco正式插旗充電運營市場，提供個人、企業充電樁安裝及充電服務，以及公共充電站的運營服務，並搭配後台遠端管理系統與雲端支付系統，提供全方位充電運營服務。

連展車電事業部負責人朱理華表示，南投明昌站提供美規CCS1與歐規CCS2充電接口，適用於各大車廠電動車，提供電動車車主120kW快速充電服務。（編輯：張均懋）1110901

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