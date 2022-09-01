中租控股子公司124億元聯貸案 持續建置太陽能電廠

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（中央社記者賴言曦台北1日電）中租控股旗下中租迪和與合迪今天完成新台幣124億元聯合授信案，由中租控股董事長陳鳳龍與統籌主辦土地銀行總經理何英明代表銀行團簽訂合約，寫下中租-KY兩家子公司同時辦理聯貸的首例。

中租今天透過新聞稿表示，中租迪和為建置太陽能電廠所需資金及合迪為償還金融機構借款暨充實中期週轉金，委由土地銀行分別籌組50億元及60億元聯合授信案，並由第一銀行、東亞銀行、合作金庫等14家金融同業共同參與，因參貸踴躍，最終超額募集分別以54億元及70億元結案。

另外，中租控股旗下中曜公司今天也與中華開發金控集團達成綠電採購協議，截至目前，中租太陽能發電已逾1GW，並投入地熱發電等多元綠能，將針對不同產業的綠電需求，提供服務。

中租以屏東99MW大型地面型太陽能案場所生產的電力，經由綠電轉供，由台電輸配電再供電至開發金控旗下凱基證券、中國人壽的台北2棟商辦大樓總電表。

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中租表示，每1000度太陽光電，可向經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心申請核發1張再生能源憑證，合計5年共2500萬度的綠電使用證明，協助開發金控集團實踐2030年自身營運管理碳中和的永續承諾。

中租能源資深副總經理謝明宏表示，截至今年8月，中租旗下太陽能電廠已達2973場，發電總容量逾1GW，共計1004MW，為全台擁有最多太陽能電廠數及綠能發電量最高的企業。（編輯：潘羿菁）1110901