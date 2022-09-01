工作天數多支撐市況 8月六都買賣移轉棟數月增3.7%

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（中央社記者賴言曦台北1日電）房仲根據全台六大都會區地政局資料指出，8月六都建物買賣移轉棟數為1.9萬棟，移轉量月增3.7%、年增14.4%；六都中，台中市、台南市、高雄市的短期移轉棟數有止跌回穩跡象，研判可能是8月工作天數較多，帶動交屋移轉。

觀察8月份六都建物買賣移轉棟數，分別為台北市月減1.6%，新北市月減4.9%，桃園市月減1.6%，台中市月增16.7%，台南市月增9.9%，高雄市月增9.1%。

若與去年同期相比，六都交易量分別為台北市年增14.8%，新北市年增1.3%，桃園市年增17.1%，台中市年增37.4%，台南市年增7.6%，高雄市年增11.9%。

進一步觀察今年前8月六都建物買賣移轉棟數，整體交易量合計為16萬9137棟，與去年同期持平，年增0.2%；其中台北市年增1.1%，新北市年增0.9%，桃園市年增1.2%，台中市年增7%，台南市年減8.5%，高雄市年減4.7%。

除了台南市、高雄市之外，其餘4都仍較去年同期有小幅增長，當中又以台中市表現最佳；另觀察歷年交易量可以發現，新北市、桃園市、台中市今年前8月建物買賣移轉棟數仍創近9年新高，台北市也有8年新高的表現。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示， 8月通常是民俗月的時間點，也是一年之中的淡季，因此通常移轉棟數會比7月少，但今年8月工作天數比7月多近1成，且預售交屋移轉量較大，帶動台中市、台南市與高雄市的移轉棟數較7月增加。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍則指出，去年7月國內疫情雖已漸趨緩，但防疫限制於7月27日才鬆綁降至二級，房市交易仍受疫情衝擊尚未恢復，六都去年同期交易量更衰退至1萬6748棟，在去年基期相對低的狀況下，今年8月交易量自然會較去年同期有顯著的成長。

展望後市，陳金萍表示，今年上半年年增幅已由正轉負，雖然今年1到8月累積年增率終止連4個月衰退的局面，重回正成長，但全球貨幣政策持續緊縮，市場也預期9月美國聯邦準備理事會（Fed）將再大舉升息，同時國內又面臨疫情增溫的壓力，後市依舊存在不少變數，全年房市展望仍不容過度樂觀。（編輯：蘇志宗）1110901