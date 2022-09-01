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達德加速在台發展太陽光電 新增3兆瓦特裝置容量

2022/9/1 22:30
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（中央社記者曾智怡台北1日電）達德能源集團的太陽能發電團隊宣布獲准在台灣增加4項屋頂型太陽能發電裝置計畫，預計年底全數完成，達德能源強調，將持續擴展太陽能光電的地位。

達德能源今天透過新聞稿指出，從積極的角度而言，台灣政府不會降低原有計畫的每度新台幣5.8952元躉購費率，並且延長適用至2022年下半年，如此一來，即使原物料取得的成本增加，但都將確保能提升台灣的再生能源發電能力，有助於穩定能源。

達德能源表示，台灣將受益於此光電計畫，例如北台灣部分，達德能源將在新北市的台北港私人倉儲大樓屋頂，建置擁有1998.8瓩，結合屋頂停車場功能的發電計畫。

另外兩項發電計畫座落在台灣西南部，包含台南市一座新建養雞場屋頂，將建置180.9瓩的太陽能發電計畫；兩棟座落在嘉義市的安養中心屋頂，將安裝太陽能模組，可產生163.8瓩的裝置容量。

最後，達德能源集團將貫徹執行在南台灣的太陽能發電計畫，在屏東一座現代化養牛場屋頂，建置擁有789.8瓩的屋頂型發電裝置。

達德能源表示，這4項屋頂型發電裝置正在建構中，今年底可望全數完成，可看出達德除風力發電，將持續鎖定在台灣發展太陽光電。

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台灣達德能源公司太陽光電部總監葉文村說表示，感謝有如此優質環境發展太陽光電，達德將持續擴展太陽光電的遠景，未來也將致力於推動大型地面型、農電共生型、漁電共生型等案件。

達德能源集團全球營運總監尼可拉斯（Niclas Fritsch）也說，團隊承諾持續善盡職責，在台灣建構這4項新計畫，是能源轉型過程中重要一步，促使達德在全球能源轉型市場更為主動積極。（編輯：張均懋）1110901

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