缺車問題短期難解 和泰車靠國產車支持本業表現

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）8月民俗月但新車銷售優於市場預期，和泰車表示，顯示市場需求仍在，若疫情不擴大，今年本業可以維持不錯成績，但全球缺車紓解速度不如預期，短期難解，靠國產車彌補進口車缺車。

和泰車表示，8月民俗月但新車銷售優於市場預期，顯示市場需求仍在，若疫情維持不擴大，今年本業可以維持不錯成績；此外，缺晶片、缺元件、氣候及疫情造成豐田缺車，預期第4季要提高零件供應來滿足製造需求的可能性相對不高，和泰車近期與日本豐田原廠討論新年式車價，原則上希望不調整或是漲幅少一點，預計下個月會明朗。

市場持續關注缺車問題，和泰車主管在1日舉行的法人說明上表示，晶片短缺問題已陸續紓解中，但車廠恢復速度不如預期順利，預期短期內還沒有完全解除，第4季還是缺車。因此將今年全年台灣車市總量預估從原先的46輛目標下修至43萬輛，比去年實績的44.9萬輛下滑。

至於油電車或是電動車所需要的電池元件，同樣有缺貨狀況，另外，豐田工廠也受到氣侯影響停工，疫情也持續干擾，對生產端都有影響，生產端實際能恢復狀況較難掌握。

不過和泰車內部對整體品牌市占率仍有相對信心，預期藉由完整的國產車產品線，且供應穩定下，可以彌補進口車的業績缺口，尤其看好今年新增輕型商用車Town Ace業績貢獻，有助整體市場率拉升。

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和泰汽車在8月合計新車掛牌10255輛，市佔率29.8%。其中TOYOTA 8月掛牌數9101輛，較去年增加1.1%，市占率26.4%；Lexus 8月全月新掛牌1154輛，年減42.5%。主要持續受到全球晶片短缺影響，新車到港台的數量有限。

另外，和泰車受到防疫險認列，第2季財報稅後淨損新台幣8.14億元，每股虧損1.49元，為和泰車多年來首見單季虧損；累計上半年營收1185.32億元，年減近1成，主要受零件、晶片短缺及疫情影響生產，導致進口新車供應不足，稅後淨利34.8億元，年減61.99%，每股盈餘為6.37元。（編輯：楊凱翔）1110902