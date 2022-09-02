5G企業專網管理辦法 數位部擬調整貼近民間需求

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（中央社記者蘇思云台北2日電）NCC日前預告5G企業專網管理辦法，預期可應用在智慧工廠、智慧醫療等。數位部部長唐鳳表示，後續數位產業署會依產業意見做微調，相信在機關同心協力下，可建立最貼近民間需求的管理辦法。

「5G專網實證與創新發展論壇」今天在台大醫院國際會議中心舉行。

唐鳳視訊致詞表示，數位發展部在8月底正式揭牌，將協助建構全民數位韌性，並加強各行各業數位轉型。今年是5G服務快速成長的一年，不再只是問誰在用5G，更要進一步問的是5G拿來做什麼。

唐鳳指出，5G專網市場也為5G時代帶來新商機，感謝國家通訊傳播委員會（NCC）已研擬「行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法草案」，目前預告有徵詢許多意見，後續數位產業署會依據產業意見再來微調，相信在機關同心協力下，可以建立最貼近民間需求的5G專網管理辦法。

唐鳳指出，現在很多電信商、設備商、整合商都投入5G垂直應用場域，像是智慧醫療、智慧工廠、智慧農業等，各行業都開始整合軟體跟系統，開展創新應用，未來會透過創新政策，從數位部驅動5G專網貼近各種使用需求，讓更多場域做驗證，建構完整5G生態。

NCC主委陳耀祥視訊致詞表示，NCC已經在2020年1月完成5G釋照，截至今年6月底5G用戶數已經突破550萬戶，台灣在5G普及速度在全球名列前茅，相信創新應用可以驅動更多產業數位轉型，可以預見5G專網啟動後，將會推動台灣另一波數位轉型。

勤崴國際總經理黃晟中分享「5G與智慧交通解決方案應用」，智慧城市的基礎是要打造智慧交通，5G技術對於自駕車發展也帶來電動化、自駕化、聯網化、共享化等趨勢，智慧車輛發展上的挑戰不是車輛本身，而是要提升跟周遭環境的溝通，也要加強資訊整合。

國眾電腦董事長王超群也分享教育現場的應用，國眾電腦發展高危險工廠智慧巡檢系統，透過虛擬實境（VR）跟擴增實境（AR）來做教育應用，透過事前演練，避免發生工安意外，例如在大型石化廠可能會有好幾個工廠巡檢點，不同人操作比較難掌握正確性，可以透過智慧巡檢系統來降低相關風險。（編輯：楊蘭軒）1110902