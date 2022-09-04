民間參與公共建設簽約金 財部估全年達2500億新高

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（中央社記者張璦台北4日電）根據財政部推動促參司統計，今年截至8月底，民間參與公共建設總簽約金額年成長1.73倍；在交通部、高雄市政府案件點火之下，官員預估，全年簽約達新台幣2500億元、創歷史新高，應沒有問題。

推動促參司指出，今年截至8月底民間參與公共建設成效統計出爐，總簽約件數77件，簽約金額達新台幣2220億元，較去年同期簽約金額811億元，成長1.73倍；官員指出，其中依促參法辦理簽約45件、金額460億元，也較去年同期金額87億元，大幅成長。

從整體民間參與公共建設簽約金額來看，以中央機關及地方政府區分，由交通部的457.1億元，及高雄市政府的643.8億元居冠。

推動促參司長李建賢表示，今年民間參與公共建設簽約金額衝那麼高，主要是「高雄市多功能經貿園區特貿三都市更新案」，金額就超過300億元，其他縣市、部會也有大案挹注，全年簽約金額創新高、達2500億元應沒有問題。

針對依促參法辦理的案件，他指出，過往大多是交通與文教為主，但今年案源豐富，且光「台中市立老人復健綜合醫院BOT案」投資金額就高達157億元，同時，經濟部2個物流中心案件合計90億元，桃園水再生案也有逾40億元；預估全年總簽約案件將達70件、總金額來到600億元。

此外，財政部表示，近年與衛生福利部合作推動的長照促參案件已陸續展現成果，經統計，目前20件長照促參案中，已經簽約的有3案；其中瑞芳區醫療長照設施大樓BOT+BTO案，為首件以BTO案結合政府預算案例，可作為其他長照促參案參考。

同時，財政部指出，基隆市長照福利服務園區BOT案，及桃園市蘆竹區銀髮長照園區ROT+BOT案，為公告中的長照案件，有投資意願的民間廠商可至促參資訊系統查詢。

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促參法施行超過20年，財政部於民國109年積極啟動促參法修法作業，修法包含3大方向，即擴大民間參與公共建設類別、增訂政府有償取得公共服務，及新增履約爭議調解機制；修正草案今年5月已經立法院財委會審查完成，共修正20條，預計下會期可修正通過，開創公共建設新紀元。

為鼓勵提供優秀服務品質的民間機構及政府機關，財政部每年舉辦民間參與公共建設金擘獎，第20屆金擘獎預定於11月舉行，相關評選作業正緊鑼密鼓進行，30個團隊角逐，公益獎的申請件數亦為歷年最高，展現政府及民間同心協力擘劃優質公共建設，並兼顧環境永續發展與經濟繁榮。（編輯：楊凱翔）1110904