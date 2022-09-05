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秋節將至賣壓蠢動 台股量縮小跌11.94點

2022/9/5 14:34（9/5 14:37 更新）
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台股5日盤中指數翻黑，收盤小跌11.94點，成交金額未達新台幣2000億元。（中央社檔案照片）
台股5日盤中指數翻黑，收盤小跌11.94點，成交金額未達新台幣2000億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北5日電）美國聯準會（Fed）強勢抗通膨，激發經濟衰退疑慮。在美元強升，美股走弱下，台股今天早盤仍逆勢走高，但隨即賣壓出籠，指數收盤小跌11.94點，14700點得而復失。

加權指數終場收在14661.1點，小跌11.94點，跌幅0.08%，成交值縮減至新台幣1881.72億元，8大類股僅機電、造紙類股下跌。

晶圓代工龍頭台積電盤中高點488元，收486元，漲幅0.21%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收1925元，跌1.28%；鴻海收108元，漲0.47%；IC設計大廠聯發科收631元，上揚1.77%。

生技股今天相對強勢，醣聯收44.1元、濟生收28.15元、明達醫收63.9元、北極星藥業-KY收218元，都是漲停價。東生華盤中一度攻上51.9元漲停板，終場收在49元，漲3.7%。

貨櫃三雄中，長榮減資，明天為最後交易日，今天股價走勢不強，收在80元，小漲0.38%；陽明收70.8元，小挫0.42%；萬海收76.2元，下跌2.31%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美元指數盤中升至110，新台幣有貶值壓力，恐造成外資自台股回流美國，但因美股今天勞工日休市，屬於被動式基金的外資才未大量贖回、造成台股賣壓，明後天外資是否有賣壓就難說了。

他指出，中秋節將屆，除投資人擔心節後變盤，也因歐洲央行即將召開會議升息，若波及美股、美元走勢，恐再造成台股連動，所以今天許多投資人在中小型股拉高後出貨。

廖健佑認為，台股後續盤跌機率不低，即便下週美國公布消費者物價指數（CPI）數據緩和，有利股市表現，但歐洲經濟數據不佳，台股要出現像樣反彈不易。（編輯：楊蘭軒）1110905

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