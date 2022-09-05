資本水準弱化 中華信評調降新安東京海上產險評等

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（中央社記者蘇思云、謝方娪台北5日電）中華信評今天表示，新安東京海上產物保險（新安東京海上）的防疫保單面臨重大理賠損失，公司資本水準已明顯惡化，把公司長期發行體信用評等與財務實力評等由「twAAA」調降到「twAA」。

中華信評今天發布新聞稿，把新安東京海上的長期發行體信用評等與財務實力評等由「twAAA」調降至「twAA」，並將前述評等仍維持在「信用觀察負向」名單。

中華信評指出，預計隨著新安東京海上的增資計畫執行更為清楚呈現，並對該公司既有防疫險保單最終理賠金額進行評估後，解除新安東京海上評等的信用觀察狀態。

中華信評表示，新安東京海上的資本與獲利水準已因防疫險保單的虧損，而從疫情前的非常強健等級降至稍弱等級。隨著疫情持續發展，未來數個月公司可能面臨額外的資本壓力。在既有保單到期前，新安東京海上的資本水準仍非常容易受到目前疫情持續時間與嚴重程度影響。

不過，中華信評指出，新安東京海上為日本東京海上集團中具策略重要性的子公司，中華信評對新安東京海上的業務風險結構評估結果，已將該公司與體質較強的日本東京海上集團相連結而擁有的良好品牌形象納入考量。同時，該公司另一主要股東裕隆汽車，具備完善的汽車經銷網路，也是新安東京海上能夠享有較高自我掌控銷售通路的支撐因素。

中華信評預期，如果未來數個月新安東京海上的股東集團能及時為其進行現金增資，公司的資本水準將恢復到符合國內主管機關要求的水準，並提供額外的緩衝空間。

新安東京海上產險表示，為因應防疫險鉅額理賠準備及維護全體保戶權益，新安東京海上產險獲裕隆集團及日本東京海上兩大股東支持力挺，在8月5日召開董事會決議後同意對新安東京海上產險增資147億元，主要為改善資本結構，同時已報請主管機關核准並已辦理相關作業，預計9月底前完成增資。

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新安東京海上產險指出，公司目前流動性資產充裕，所有業務推展及客戶服務正常，公司營運穩定不受任何影響，目前中華信評評等為「twAA」，仍維持水準以上的優良信用評等，請保戶安心。

因應BA.5疫情升溫，新安東京海上產險表示，公司將密切觀察疫情發展，若有必要時將採取適當措施以確保流動性安全無虞；未來仍將持續結合日本東京海上產險商品開發及裕隆集團汽車價值鏈優勢基石，維持穩健經營步伐，審慎面對市場變化，致力提供民眾完善多元的保險保障。（編輯：潘羿菁）1110905