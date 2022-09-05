搶攻新南向商機 經濟部籌組投資考察團前進越南

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北5日電）經濟部投資業務處在9月4日至10日組成投資考察團前進越南，訪查多個省市，考察團成員含括IC設計、電子製造、電池材料、土木工程及金融等產業。這也是疫情爆發後，經濟部籌組的首發投資考察團。

經濟部發布新聞稿表示，為協助台商深入瞭解越南後疫情時期投資環境與商機，投資業務處籌組「2022越南投資考察團」赴越南河內、富壽、南定、太平、北寧、廣寧、海防、胡志明市等地多個工業區進行參訪。

經濟部指出，因防疫考量，該訪團定位為小型機動團，行程除拜會越南相關投資機構及多個省份與工業區外，並與越南台商進行交流座談。

經濟部表示，近年中國投資環境改變，另為因應美中貿易衝突、客戶要求移轉生產基地、分散投資風險等因素，台灣業者積極赴新南向國家投資布局。

經濟部說明，其中越南因鄰近中國、勞動力充足、市場極具潛力、積極對外洽簽FTA之區域經濟整合優勢等因素，吸引許多台商前往投資，北越地區更已形成重要電子產業聚落，越南儼然已成電子業台商在東南亞的備援生產基地。

經濟部規劃，訪團將走訪富壽省、南定省、太平省、北寧省、廣寧省、海防市與胡志明市等多個省市工業區，就越南投資環境與優惠措施、產業發展概況、土地廠房成本與供給、人力資源等議題進行交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經濟部說明，此團也是疫情爆發後，經濟部籌組的首個投資考察團，越南各單位對此團都相當重視、熱烈歡迎，甚至利用不同拜會場合機會，多個省份代表參與，藉機向團員介紹投資環境與商機，盼能與台商相互交流合作，成為投資據點。

投資業務處說明，透過投資考察團形式，協助廠商建立與各單位聯繫管道、多方蒐集相關政策與優惠措施資訊，未來也將視廠商多元布局需求，規劃組團實地考察，持續協助廠商評估合適的生產基地。（編輯：蘇志宗）1110905