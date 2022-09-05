群電8月合併營收同期新高 力拚全年獲利創新高

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）群光電能8月合併營收新台幣35.14億元，年增6%、月減0.59%，為同期新高。累計1至8月合併營收達278.13億元，年增6.7%，續創同期新高。

群電指出，受惠於傳統旺季，諸多產品應用包括中高階商用筆電、適配器（adapter）新應用、伺服器及衛星通訊電源需求都較上季升溫，加上料況有明顯改善，預期第3季營收可望較上季及去年同期成長。

獲利表現方面，本季匯率及產品組合都是正向因素，單季毛利率可望挑戰去年高點。

針對重慶限電問題，群電表示，8月中旬地方政府下令各用電企業啟動有序用電一級方案，讓電於民，當時群光電能重慶廠立即租賃發電機因應生產，盡全力滿足客戶需求。近日隨著四川省內多地降雨、氣溫下降，缺電緩解，重慶廠已於8月底恢復用電生產，整體而言，此次限電對8月營收無重大影響。

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群電指出，今年上半年因為疫情、塞港及缺料等因素，品牌客戶積極拉貨導致通路庫存偏高，此次為期約2週的限電反而加速通路庫存去化，對產業不見得是壞事。

群電表示，短期內中國大陸COVID-19疫情危機尚未完全解除，總體經濟的變數仍多，群光電能將秉持在自動化深耕多年的優勢，持續展現彈性、韌性與應變能力，積極面對大環境的挑戰，力拚全年度營收獲利再創新高。（編輯：張均懋）1110905