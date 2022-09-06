全球升息潮 信評：台灣大型企業影響相對有限

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（中央社記者蘇思云台北6日電）全球掀起升息潮，大型企業信用結構與舉債影響受關注。中華信評今天表示，由於台灣政策利率升息幅度有限，加上過去2年大型企業獲利亮眼，預估對業者影響相對有限。

中華信評今天舉行「2022年台灣信用焦點」媒體線上發布記者會。中華信評分析師許立德表示，台灣前50大企業今年獲利水準依然強勁，應可維持在景氣循環中期之上的水準，不過可能略低於2021年的歷史高點水準，預估增強後的資本結構可為企業信用品質提供支撐。

許立德表示，較高的大宗商品價格、持續增加的供給量，以及下滑的需求，都可能會對2022年以後的獲利能力帶來下行風險。不過像是5G、雲端、電動車與物聯網在內的科技轉型，應可部分抵銷較為疲弱的消費者需求。

媒體關注近期科技業庫存壓力，許立德表示，庫存問題主要是因為過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成科技產品需求強勁，加上疫情影響供應鏈布局，上游到下游建立起的庫存，讓現在庫存風險蠻高。

許立德指出，面板、驅動IC相關需求與價格確實下滑很快；不過，車用晶片還是蠻缺的，至於庫存壓力何時解除，還是要看產品類型而定。

至於今年全球掀起升息潮，媒體詢問對大型企業可能帶來哪些衝擊。許立德表示，受影響的可能是未來擴張、資本支出上升的公司，像是航運業、石化業資本支出蠻高，部分資本密集的高科技業未來2、3年資本支出也蠻多，這些公司未來舉債成本可能上升。

不過，許立德分析，台灣今年政策升息幅度有限，加上多數大型企業過去2年獲利跟現金流強勁，多數公司債務下降很明顯，足以提供相關財務緩衝空間，因此整體而言，影響相對有限。

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許立德表示，審慎且強化後的資本結構為企業的整體信用品質提供支撐，且相對較高的稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）水準，應可緩和資本支出增加對借款成長的影響。

不過，中華信評仍點出多項大型企業可能面臨的業務與財務風險，包括能源與原物料價格上漲、借款成本上漲且融資管道減少、中國持續追求清零政策、全球與亞太區逆風形勢擾亂全球成長與貿易、醞釀中的地緣政治緊張情勢、天災更為頻繁讓氣候變遷政策趨嚴，以及商業模式受到數位化與網路攻擊干擾等。（編輯：楊蘭軒）1110906