jpp-KY訂單滿載到明年業績看佳 3大應用助攻毛利率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）機構件供應商經寶精密jpp-KY今天表示訂單滿載，第4季到明年業績看佳，今年航太、通訊伺服器、數位飲料機等業績成長，有助今年毛利率和每股純益表現。

jpp-KY下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，jpp-KY指出，目前訂單滿載，預期第4季至明年的業績成長，可望再上一層樓，預期今年航太業績可回到COVID-19疫情前2019年的高檔水準，此外通訊等伺服器和資料中心等業績看好，今年整體業績和毛利率表現可期，也可帶動每股純益表現。

jpp-KY指出，公司持續受惠伺服器暢旺、泰國數位飲料機熱賣以及第2季以來航太產業復甦，產能陸續調整。其中數位飲料機因應客戶市場需求，從每天生產25台拉升到目前每天30至35台，預計第4季將提升到每天40台以上，業績可望倍增。

在航太領域，jpp-KY指出，除了駕駛艙航電機構件回溫，也接到客戶客機改貨機的結構零組件需求，努力達成客戶目標；此外，jpp-KY也布局起落架零件、門、座椅、其他航空結構件等，預期明年至後年2024年可開花結果，預估明年在航太業績可望成長雙位數百分點。

jpp-KY擴建自動沖壓及自動組裝產線，進行最後調整，有機會在第4季因應伺服器客戶新產品開始投產；此外資料中心外櫃業績也可望成長。

法人指出，jpp-KY受惠美系伺服器客戶開模機種，陸續在第3季和第4季挹注業績，此外叫車系統客戶伺服器新開模也可望貢獻業績，預估jpp-KY今年業績可望年成長雙位數百分點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

jpp-KY持續在泰國布局電動機車租賃、換電站、充電樁等整合服務，預期2024年營運開始發酵。

jpp-KY自結8月合併營收新台幣1.64億元，創歷史單月新高，較去年同期9123萬元大增80.15%，累計今年前8月自結合併營收11.02億元，年成長23.37%，主要是8月歐洲暑休工時減少，法國子公司營收僅剩1/4，不過合併營收仍受惠泰國工廠暢旺及專案模具收入增加挹注。（編輯：楊凱翔）1110906