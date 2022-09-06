騰輝-KY訂單遞延放緩 健鼎8月營收微降

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（中央社記者江明晏台北6日電）消費市場疲弱、終端客戶去庫存下修訂單又恰逢歐洲暑期休假效應，銅箔基板廠騰輝-KY訂單遞延放緩；HDI大廠健鼎則因部分客戶受限電影響，8月營收略低於7月。

銅箔基板廠騰輝-KY公布8月營收新台幣3.93億元，和7月相比略減1.2%，年減約43.9%；累計前8月營收39.7億元，年減22.4%。

騰輝-KY指出，中國疫情持續不斷、俄烏戰爭、通膨、強勢美元造成的弱國債務危機等不確定因素交織下，導致消費市場疲弱、終端客戶去庫存下修訂單，又恰逢歐洲暑期休假效應，使得業績受到影響，訂單遞延放緩。

展望後續，騰輝-KY指出，隨著歐洲休假結束，大陸封城清零干擾淡化，汽車供應鏈缺料狀況將逐漸緩解，中國陸續提出振興經濟方案，例如新能源車下鄉等，將逐步帶動汽車零組件客戶拉貨意願。

騰輝-KY表示，受惠俄烏戰爭，軍工、航天及非正規基板等高信賴度的訂單持續穩固，少量多樣、高毛利的特殊材料也未受經濟影響，維持穩健。面對市場波動不確定性造成需求遞延至未來幾個月，將密切關注市場變化，同時視情況調整產能利用率並持續採取機動及多元化經營策略，加快特殊材料應用開發。

經營策略上，騰輝-KY以專注開發特殊材料應用市場，提高毛利代替競爭銷售額的模式取得成效，對於整體營運獲利有具體貢獻，對持續且穩定成長深具信心。

HDI大廠健鼎公布8月合併營收約55.69億元，7月的57.59億元相比，月減3.3%，與去年同期的53.08億元相比，年增4.9%。

健鼎說明，8月營收略低於7月，主要是部分客戶位於四川的工廠受到限電影響出貨所致。累計今年前8月合併營收452.59億元，年成長率10.9%。（編輯：張均懋）1110906