越南南定省打人才戰 盼高科技台廠進駐帶動發展

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（中央社記者陳家倫南定6日專電）經濟部投資業務處疫後首個投資考察團今天前往越南南定省。南定省方面表示，此行隨團廠商以高科技業為主，願配合業者作育所需人才，盼台灣科技業進駐帶動南定省發展轉型。

經濟部投資業務處4至10日組成投資考察團到訪越南，這是COVID-19疫情爆發後，經濟部籌組的首個海外投資考察團，約10家台廠隨團，產業類別包括IC設計、電子製造、電池材料等，期間赴多個省市考察，並於今天前往南定省等。

考察團今天上午抵達南定省美順工業區，隨後與當地領導、相關人員座談。有別一般傳統製造業，此行團員除關心勞動力是否充裕、土地取得與人力成本外，更在意勞工素質能否滿足高科技產業需要。

南定省方面表示，省內人口約200萬，每年高中畢業生約2萬人，省內有4所大學，其中一所設有資訊科技相關系所；此外，若能吸引到高科技台廠投資，非常願意配合廠商訓練所需人力資源。

南定省方面指出，南定省距離首都河內市與河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）各約90公里。目前南定省有約30萬名工人前往鄰近省市的日、韓科技廠上班，這也是潛在的較高素質的勞動力來源。

南定省方面說，台廠進駐可帶動當地產業發展轉向高科技、低污染，期盼台灣投資者能在此落腳，不僅能讓南定省的民眾在地就業，對業者來說，也可以省去一部分的接駁、蓋宿舍成本。

經濟部投資業務處處長張銘斌表示，美中貿易戰之後，北越地區成為新興的電子、高科技產業聚落，在一些地方投資漸漸飽和的情況下，越方另行安排其他具潛力的省市供參考，期間越南各省市爭相「端牛肉」，拚經濟熱忱十足。

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他觀察，過去30年，越南一直是台商海外重要投資地，業者此行除關心勞動力素質外，在疫情之後，也很重視運輸、物流問題，台商很需要便利、低成本的運輸模式，才能提供給歐美客戶最快、最好的服務。

根據經濟部規劃，訪團在考察期間預計走訪富壽省、南定省、太平省、北寧省、廣寧省、海防市與胡志明市等多個省市工業區。未來也將視廠商多元布局需求，規劃組團實地考察，持續協助評估合適的生產基地。（編輯：黃自強）1110906