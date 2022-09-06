瑞信：台灣半導體產能若遭擾亂 全球工業生產恐暴跌

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（中央社記者吳家豪台北6日電）國際地緣政治緊張情勢升高，外資瑞信今天表示，任何可能擾亂台灣半導體產能的風險都屬於「長尾黑天鵝」事件，恐導致全球工業生產暴跌，影響範圍涵蓋運算、通訊、消費電子、汽車電子及工業等應用。

第23屆瑞信亞洲科技論壇聚焦科技供應鏈和半導體產業，為期4天的線上會議於5日揭開序幕，今年總計超過500家機構投資人和110多家科技公司參加，瑞信分析師今天出席線上媒體說明會，提出對科技業景氣看法。

根據瑞信提供的新聞資料，任何可能擾亂台灣半導體產能的風險，都屬於產業的「長尾黑天鵝」事件，可能引發全球工業生產暴跌，雖然相關事件也能促使全球製造體系重新找到平衡。

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瑞信表示，台灣晶圓代工產能在全球占比高達60%，後端封測產能占比52%，一旦損失這些產能或需要設法替代，恐影響橫跨半導體產業垂直領域的大部分數位產品，例如運算、通訊、消費電子、汽車電子及工業應用等。

瑞信指出，美國通過「晶片法案」（Chips Act），可能對於透過大規模、較低成本生產的亞洲晶圓代工廠帶來負面影響，因為更多競爭對手可透過補貼擴張產能，尋求本來可能就不具經濟效益的業務機會。（編輯：林淑媛）1110906