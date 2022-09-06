響應ESG 新壽首創外掛式食安保單

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（中央社記者謝方娪台北6日電）永續價值當道，新壽今天宣布推出ESG食安保單，每售出一張保單將捐贈一定金額給台灣食物銀行聯合會；富邦人壽則許下種樹目標，並持續推廣微型保險，為弱勢民眾建構保險保護傘。

新光人壽推ESG（環境、社會、公司治理）保單出奇招，繼先前推出外掛式空污保單，強化保戶呼吸和循環系統保障後，新壽再鎖定疫後外送平台興起、民眾外食比例漸高趨勢，領先業界推出外掛式食安保單，強化保戶消化系統保障。

響應ESG趨勢，新壽總經理黃敏義今天在記者會上允諾，每售出一張食安保單，新壽將捐贈新台幣100元給台灣食物銀行聯合會。

食安保單全名為「新光人壽食在安心終身健康保險附加條款」，提供特定住院日額保險金、特定住院手術醫療保險金及特定疾病保險金等給付項目，採外掛式設計，並非主約。

新壽指出，這是考量對已有基本醫療保障的保戶而言，附加條款是補強現有保障缺口效益最大、成本最小、效果最直接的方式，為落實公平待客，只要符合公司指定的終身醫療險，可在還在繳費中的有效契約上附加食安保單。

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在響應ESG方面，富邦人壽同樣不遺餘力，富邦人壽今年攜手業務員和保戶，與慈心有機農業發展基金會合作，目標種下超過1萬棵樹，並以恢復自然生態為目標選擇植樹地點，包括台中福壽山農場和台南台江國家公園等，藉由植樹造林守護水源地、保護海岸生態。

同時，富邦人壽持續推動微型保險，為經濟弱勢家庭提供保障，根據富邦人壽統計，自2014年推動微型保險以來，至今守護全國逾8.8萬名經濟弱勢民眾，保額逾新台幣345億元，今年富邦人壽擴大微型保險安全網至高雄市，協助近萬名高雄市弱勢民眾建構意外保障。（編輯：張均懋）1110906