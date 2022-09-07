外資連5日賣超 台積電股價創7月中來新低

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（中央社記者張建中新竹7日電）台積電今天在外資持續賣超，連續5個交易日共計賣超4萬8891張，股價走勢疲弱，大跌新台幣16.5元，收在472.5元，創7月中來新低價。

台積電股價開低走低，收在472.5元，重挫16.5元，創2個月來最大跌點，市值縮水4278億元，降至12.25兆元，影響大盤指數達137點，為台股重挫267.15點的一大因素。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，除美國公債殖利率攀高及美元走強，晶圓代工高階製程需求傳出出現鬆動情況，是台股今天較大幅度回檔的因素。

分析師王兆立指出，過去下游廠商因為怕斷鏈，大舉向上游供應商拉貨，使得很多企業最近幾年出現獲利爆發的榮景，如今隨著通膨升高，消費需求減緩，庫存竄高，半導體廠不僅產品報價已不易漲價，營運還將面臨庫存調整的挑戰。

對於市場傳出先進製程恐遭客戶砍單，並將關閉極紫外光（EUV）機台，台積電雖不評論市場傳聞，不過重申第2季法人說明會中的說明，預期2022年全年將維持產能緊繃現象。

台積電強調，儘管總體經濟的逆風帶來的短期不確定性可能持續存在，不過，對於半導體長期需求結構性提升的現象仍然穩固。台積電預期，2022年美元營收成長率將落在mid-thirties百分比區間，明年也將維持成長，未來幾年美元營收年複合成長率將落在15%至20%之間。（編輯：趙蔚蘭）1110907