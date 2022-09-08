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工具機前8月出口額年增13.8% 銷美成長49%

2022/9/8 14:50
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（中央社記者張建中新竹8日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會公布8月工具機出口金額近2.64億美元，月減7.3%；累計前8月出口金額19.98億美元，年增13.8%，其中，美國出口額年增49.7%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會今天發布出口速報，8月工具機出口金額近2.64億美元，較7月減少7.3%，較去年同期微幅增加1.1%。

其中，金屬切削工具機8月出口金額2.19億美元，較7月減少10.7%；金屬成型工具機8月出口金額4515萬美元，較7月成長14.1%。

累計前8月工具機出口金額為19.98億美元，較去年同期成長13.8%；其中金屬切削工具機產品出口金額約16.85億美元，年增15.9%；金屬成型工具機產品出口金額為3.13億美元，較去年同期成長3.8%。

中國大陸（含香港）、美國及土耳其為前3大出口國家；中國大陸（含香港）累計前8月出口金額約5.32億美元，較去年同期減少13.8%，占整體出口市場比重約26.6%。

美國出口金額2.88億美元，較去年同期成長49.7%，占出口市場比重約14.4%。土耳其出口金額1.68億美元，較去年同期成長8.8%，占整體出口市場比重約8.4%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會表示，受到國際政經局勢動盪以及主要經濟體貨幣政策走向的衝擊，全球景氣放緩，而美國對半導體高階科技設備的管控，再次考驗著全球科技發展與供應鏈的反應速度。

公會指出，近期日圓貶值，也成為牽動區域經濟的重大事件，日本堅守寬鬆貨幣政策，導致日圓持續弱勢，這將使鄰近國家的出口競爭力受影響。（編輯：楊蘭軒）1110908

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