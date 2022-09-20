9月外銷訂單估衰退 智慧新機表現成全年接單關鍵

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經濟部公布的8月外銷訂單金額意外逆轉頹勢，但全球通膨與升息衝擊，終端需求續弱，估9月恐年減9.4%。圖為一輛曳引車穿梭高雄港區裝卸貨櫃。中央社記者董俊志攝 111年9月20日

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）經濟部今天公布的8月外銷訂單金額意外逆轉頹勢，但全球通膨與升息衝擊，終端需求續弱，估9月恐年減9.4%，但若市場對國際電子新品接受度高，就有機會讓第4季甚至全年接單表現維持正成長。

經濟部統計處今天公布8月外銷訂單金額545.9億美元、年增2%，累計1至8月金額4481.4億美元、年增7%，金額雙創歷年同月或同期新高。統計處長黃于玲認為，主因為國際品牌手機新品上市等因素激勵所致。

展望未來表現，統計處預估9月外銷訂單金額介於570億至585億美元間，年減達9.4%至7%；第3季接單金額估1658億至1673億美元間，季年減3.4%至2.5%。

黃于玲展望9月外銷訂單表現，正面因素有各國際品牌消費性電子新品接續上市，加上5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用及企業數位轉型需求仍強，都有助外銷接單持穩。

不過黃于玲分析，後續會影響接單表現的不確定因素很多，包括俄烏戰爭延續至何時、中國疫情清零政策動態不明、美中科技紛爭白熱化、各國央行升息幅度未明，都會干擾全球經濟成長。

黃于玲解釋，基於上述全球基本情勢，加上客戶仍在調整庫存，致全球經濟成長力道與終端需求都持續放緩，但若是新興科技應用續強，且市場對國際品牌科技新品接受度高，就有助訂單繼續成長。

至於9月可能的衰退預估會持續到何時？黃于玲說，因全球通膨持續、各國央行升息，都持續壓抑終端需求，但會震盪到何時，有許多國際上的正反因素交雜，尚未明朗。

各界關注今年全年外銷訂單表現能否維持正成長？黃于玲說，目前仍估1至9月會正成長，也估第4季表現會優於第3季，但全年表現如何，還要看第4季表現，因這段期間是歐美傳統耶誕消費旺季。

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黃于玲也分析，因國際電子新品上市，有時會出現超乎市場預期的表現，若表現好，訂單高點就會落在11月，若再更好，就會讓此態勢延續到12月，如此就能讓第4季表現不如預期悲觀，進而推升全年外銷訂單表現。

不過黃于玲也提醒，反過來看，若市場對國際電子新品的接受度不好，加上新興科技產品應用需求減弱，就會對第4季甚至全年外銷訂單影響有負面影響。（編輯：黃國倫）1110920