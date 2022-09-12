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台積電領軍強彈 台股漲逾250點突破14800點

2022/9/12 11:34
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（中央社記者江明晏台北12日電）美股在中秋連假期間接連收紅，加上長假後買盤回籠，台股今天開高走高，躍過短天期均線，台積電盤中勁揚逾3%，激勵多頭買氣，指數一度大漲逾250點，上攻至14856點。

台股加權指數今天開高以14711.34點跳空躍過5日均線14631點，並在台積電大漲領軍反彈下，指數震盪走高突破10日均線14760點，盤中大漲逾250點，高點來到14856.23點。

至10時50分左右，台股上漲252.92點，來到14836.34點，漲幅1.73%，成交金額新台幣1155.09億元。

觀察上市類股表現，半導體股上漲2.87%，玻璃、運輸股上漲逾2.6%；盤中代表中小型股的櫃買指數上漲逾1%，上櫃股由化學、半導體、運輸股帶動，漲幅都接近2%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中股價勁揚逾3%，至491元，上漲16元，為週四除息行情暖身；聯電也上漲約3%，鴻海上漲約1%，聯發科上漲近2%。

IC設計族群世芯-KY、創意漲幅近4%、矽力-KY漲幅約5%。元宇宙概念股威盛今天續強，股價盤中飆上漲停87.4元，宏達電股價上漲近5%。

觀察貨櫃三雄走勢，長榮減資停牌中，陽明、萬海今天跌深反彈，漲幅約在5%；航空雙雄同步上漲約2%。

分析師指出，由於蘋果新機預購熱絡，加上美股在台股中秋節長假期間連續收紅，吸引觀望買盤回流，台股今天早盤成功收復5日及10日均線，並站上14800點關卡，可望打底繼續挑戰萬五關卡。（編輯：張良知）1110912

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