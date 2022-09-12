台股連2紅收復短均 漲224點攻上14800點

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台股12日中秋節後開盤，在台積電領軍下，指數大漲224.01點，收在14807.43點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北12日電）美股在中秋連假期間接連收紅，台股今天開高，在台積電勁揚領軍下，指數一舉躍過5日均線，終場大漲224.01點，收在14807.43點，成功攻上14800點，台股連2個交易日收紅。

美股上週五收紅，延續漲勢格局，因投資人接受央行進一步升息的必然性。台股繼8日收紅後，今天加權指數以14711.34點開高走高，成功收復5日均線、10日均線及14800點，盤中大漲逾250點，高點來到14856.23點。

台股加權指數終場上漲224.01點，收在14807.43點，漲幅1.54%，成交金額來到1844.73億元。

觀察上市類股表現，生技股大漲逾3%，玻璃、運輸股上漲逾2%；代表中小型股的櫃買OTC指數上漲近1%，上櫃股由通信、半導體、鋼鐵股帶動，漲幅都接近2%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電股價收盤勁揚2.42%，收486.5元，上漲11.5元，聯電也上漲2.16%，收40.15元，鴻海上漲約1.4%，收108.5元，聯發科上漲0.64%。IC設計族群世芯-KY、創意強勢，分別上漲逾7%、近5%。

觀察貨櫃三雄走勢，長榮減資停牌中，航運股走揚，陽明、萬海收盤分別上漲4.72%、3.78%；航空雙雄華航、長榮航都上漲逾2%。（編輯：楊凱翔）1110912