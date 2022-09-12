電源三雄8月旺 台達電連3個月新高光寶群電同期新高

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）台廠電源三雄8月營收表現亮眼，龍頭廠台達電今天公布8月單月營收新台幣351.82億元，月增3%，年增36%，連續3個月創歷史新高，9月可望續創新高；群電為同期新高，光寶科則創3年同期新高。

台達電受到旺季效應加持，8月營收衝上350億元大關，年增達36%，也推升今年1月至8月累計營收來到2418.58億元，較去年同期成長19%，來自伺服器、汽車電子等需求持續，法人預期9月續創新高，帶動第3季營收突破千億大關再寫新紀錄不是問題。

台達電8月份3大主要業務範疇比重分別為電源及零組件60%，基礎設施27%，自動化13%。

台達電表示，第3季將維持過去旺季效應表現，加上電動車部門在缺料緩解下，整體訂單看來維持過去軌跡，一路走高到10月或11月的趨勢不變，下半年比上半年好的目標應可達成。

光寶科技8月全球合併營收154億元，在雲端資料中心、車用電子市場需求帶動下，8月營收月增4%、年增14%，創3年同期新高。

光寶雲端及物聯網部門營收占整體營收的34%，續創今年新高。其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、人工智慧（AI）智慧居家設備電源產品在市場需求帶動下，雲端及物聯網部門整體營收年增逾兩成。

群光電能8月合併營收新台幣35.14億元，年增6%、月減0.59%，為同期新高。累計1至8月合併營收達278.13億元，年增6.7%，續創同期新高。

群電表示，受惠於傳統旺季，諸多產品應用包括中高階商用筆電、適配器（adapter）新應用、伺服器及衛星通訊電源需求都較上季升溫，加上料況有明顯改善，預期第3季營收可望較上季及去年同期成長。（編輯：蘇志宗）1110912