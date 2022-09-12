中秋連假效應發威 全支付上線10天會員破百萬

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）全聯今天指出，全支付在中秋節9月10日當天正式上線第10天，會員註冊數便突破100萬，同時也破電支機構單月最高會員成長紀錄。

全聯今天發布新聞稿說明，全支付總經理游金榮指出，原定2022年底的上線4個月達100萬註冊數，因合作通路的共同努力，再搭配行銷活動誘因，已提前達標。

全支付說明，全支付在中秋節正式上線第10天，當天會員註冊數突破100萬，是全台首家最快達到百萬使用者的電支業者，且據統計數據觀察，這也破單月電支機構最高會員成長紀錄。

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游金榮分析，顯見市場對新支付業者的接受程度仍高，進而提高目標再衝一波100萬，而全支付原訂上線1年達200萬註冊數的目標，期望到年底前就能提早達標。

全支付表示，因看好年底前國旅熱潮，全支付持續擴點中南部旅遊住宿，許多合作的通路陸續上線，也帶領一批非電支用戶使用者，進入電支應用領域，這不但響應政府推動無現金化社會，也保持開放態度，讓百業能串聯擴大商機。（編輯：林興盟）1110912