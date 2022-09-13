王美花：供應鏈韌性 就是台灣最好底氣

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）經濟部長王美花今天談到台灣產業發展時表示，「供應鏈韌性」就是台灣最好的底氣，若做得好，國際就願意與台灣合作。

王美花今天出席「2022產業戰略高峰論壇」並致詞。她表示，近期全球陸續發生的美中貿易戰、疫情、晶片短缺，到通膨、俄烏戰爭甚至中國軍演，都讓國際對「供應鏈韌性、分散」朗朗上口。

王美花說，例如在疫情伊始，政府組成口罩「國家隊」，除確保國內供應，還行有餘力對外捐贈。外國官員每次和她會談時，都稱讚台灣這麼一個小國家，卻有如此的治理效率。

王美花細數經濟部從疫情爆發時，被賦予維持內需與確保生產不中斷的任務，到2021年大旱時維持半導體生產；船運成本大漲時為傳產與中小企業解決問題，到通膨時穩定民生物價，這些都是以民主、有效治理應對接連不斷的議題，也支撐台灣各項產業發展。

王美花表示，談到產業韌性，最重要還是產業本身，台灣經過多年發展，在創新、人才培育、產業供應鏈等方面努力的奮鬥，才讓台灣今天在國際上有這樣的地位，

王美花更表示，台灣的半導體先進製造、完整供應鏈、有效率提供，就是台灣優勢，要如何維持這關鍵與優勢，是確保台灣經濟發展、國家發展非常重要的支柱。

王美花也盛讚台灣企業不斷創新、研發的精神，建立質樸、信守承諾的產業關係。她說，台灣沒有暴發戶，有的是埋頭苦幹，政府與大家一起把每件事都完成、進步、改善。

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王美花也期許，面對未來更不確定的經濟、政治發展，每位台灣人民都要為台灣盡一份力。供應鏈韌性，就是台灣最好的底氣，若能做得好，就會是台灣的根本，國際就願意來與台灣合作。

王美花也在會前受訪時指出，從美中貿易戰到疫情後，供應鏈韌性與重組是常見議題，許多國家也有不同的想法與策略，台灣也要與志同道合的國家合作，以確保供應鏈韌性與關鍵角色。（編輯：翟思嘉）1110913