數泓科有望10月初上櫃 看好美DIY和中國智慧製造

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北13日電）數位手工具研發製造商數泓科擴大推動美國DIY數位手工具產品，看好中國大陸智慧製造商機。法人指出，數泓科預計在10月初掛牌上櫃，預估今年業績可成長25%，獲利年增2至3成。

數泓科今天中午舉行媒體交流會，董事長游祥鎮表示，數位手工具市場穩定擴大，汽車、航太、高鐵等專業領域以及DIY應用可期，數泓科也開始布局醫療應用，並透過智慧製造提高毛利率表現。

數泓科總經理李明華指出，歐美是數位工具最大市場，北美有航太工業，美國、墨西哥、巴西、德國、義大利都是汽車製造大國，儘管汽車和航太業容易受全球景氣波動影響，DIY數位手工具在不景氣時反而可望受惠。

李明華預期，DIY手工具市場每年可成長3至5成，數泓科持續擴大美國DIY數位手工具市場，加上建築、機械和設備製造業在景氣復甦時也會刺激手工具需求成長，在全球景氣循環的不同階段，數位工具存在不同面向的市場需求。

在中國市場布局，李明華表示，中國積極布局本土化智慧製造，數泓科有機會搭上相關趨勢，未來3年中國大陸專業手工具市場爆發可期。

展望下半年營運，李明華指出，去年度市場有重複下單狀況，部分競爭對手產品交期拉長至3個月至1年，不過數泓科目前仍維持3個月出貨期，下半年營運可受惠DIY手工具產品成長態勢，預估下半年業績可較上半年佳，不過仍需觀察美國市場出貨狀況。

法人預估，數泓科下半年業績以往可較上半年增加150%，預估今年下半年業績可維持歷年成長水準，全年業績成長幅度可超過2成，上看25%，今年獲利可望年成長2至3成。

數泓科上半年合併營收新台幣1.97億元，較去年同期1.74億元成長13.5%，上半年合併毛利率45.06%，上半年合併營益率27.38%，較去年同期23.82%增加3.6個百分點，上半年稅後獲利6104萬元，較去年同期2731萬元大增123.5%；上半年每股基本純益3.18元，優於去年同期EPS 1.63元。法人指出，DIY手工具產品毛利率可到45%至50%區間，

數泓科主要產品包括數位扭力板手、數位螺絲起子、數位扭力接桿及數位扭力測試儀，其中原廠設計製造（ODM）產品占比約96%，自有品牌占比約4%，直接客戶比重超過80%。

從市場來看，去年亞洲占數泓科整體業績比重約12%，台灣占比約30%，歐洲占比約9.8%，北美占比約46%。法人表示，台灣手工具出口值排名全球第3，產值超過新台幣1400億元。（編輯：楊蘭軒）1110913