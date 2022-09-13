上市公司8月營收年增6.53% 油電燃氣與觀光業成長

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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所今天公布，8月全體上市公司營收共新台幣3兆3506億元，年增6.53%，主要成長產業為油電燃氣、觀光事業及其他業，衰退較大產業為金融保險、光電及玻璃陶瓷業。

證交所今天發布新聞稿指出，全體上市公司1至8月累計營收總計26兆4007億元，較去年同期成長9.54%，主要成長產業為油電燃氣業、航運業及半導體業，主要衰退產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

證交所表示，本國及第一上市公司分別為891家、77家，共計968家，皆已於9月12日前完成8月營收申報作業；營收成長公司共569家，衰退公司共399家。累計1至8月全體上市公司營收成長公司共618家，衰退公司共350家。

證交所說明，上市公司8月營收成長較大產業當中，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲；觀光事業則受惠國內旅遊復甦，其他業主因製鞋大廠去年同期受越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響基期較低，今年8月訂單穩健，產能滿載。

上市公司8月營收衰退較大產業當中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業受中國房地產及景氣下修等因素影響，玻璃業則因價格回跌。

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全體上市公司累計1至8月營收成長較大產業，油電燃氣業受惠原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲；航運業受惠貨運需求成長及運價上漲；半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響。

上市公司累計1至8月營收衰退較大產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌，導致累計營收衰退。（編輯：楊蘭軒）1110913