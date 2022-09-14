更多編輯台推薦新聞：
繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
U18世界盃棒球賽鄭俊瑋5打點 台灣勝日本晉複賽
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

升息恐慌美股狂瀉 法人：台股中長線較大幅箱型整理

2022/9/14 08:19（9/14 08:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法人認為，美國CPI高於市場預期，預估年底美國聯邦基金利率將從3.75%到4%，升至4%到4.25%，為股市形成短期壓力。（中央社檔案照片）
法人認為，美國CPI高於市場預期，預估年底美國聯邦基金利率將從3.75%到4%，升至4%到4.25%，為股市形成短期壓力。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）美國公布8月消費者物價指數（CPI）為8.3%，引發市場對聯邦準備理事會（Fed）升息恐慌，美股13日狂瀉。法人認為，美國CPI高於市場預期，預估年底美國聯邦基金利率將從3.75%到4%，升至4%到4.25%，為股市形成短期壓力。

美國13日公布8月CPI為8.3%，高於市場預期的8.1%，美股13日跳空開低，尾盤賣壓加劇，道瓊工業指數、標準普爾500指數、以科技股為主的那斯達克綜合指數創2020年6月11日以來最糟單日表現。

道瓊工業指數終場暴跌1276.37點，跌幅3.94%，收在31104.97點。標準普爾500指數大跌177.72點，跌幅4.32%，收在3932.69點。那斯達克綜合指數狂瀉632.84點，跌幅5.16%，收在11633.57點。費城半導體指數狂跌168.819點或6.18%，收2562.270點。

資深分析師王兆立接受中央社記者採訪時分析，美國8月CPI高於市場預期，聯準會預計9月將升息3碼，澆熄市場對聯準會放慢升息腳步的期待，預估年底聯邦基金利率將從3.75%到4%，升至4%到4.25%，為股市形成短期壓力。

王兆立指出，研判台股中長線將呈現幅度較大的箱型整理，靜待10月企業公布第3季財報及後市展望。

市場動態方面，國際半導體展今天登場，今年吸引700家國內外廠商參展，共推出2450個展覽攤位，規模是27年來最大。國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸日前預期，全球半導體市場可望成長超過12%，台灣半導體市場也將成長19.7%。（編輯：郭無患）1110914

王兆立
外資賣超25.1億元 續砍金融、台積電聯電 秋節前賣壓及台幣續貶 台股回測國安基金防線
曹世綸
國際半導體展14日登場 SEMI：台灣市場今年看增19.7% 半導體製造設備第2季出貨增7% 台灣躍支出排名第一
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美國升息外資落跑 黃天牧：台股資金並非只靠外資