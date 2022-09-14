升息恐慌美股狂瀉 法人：台股中長線較大幅箱型整理

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法人認為，美國CPI高於市場預期，預估年底美國聯邦基金利率將從3.75%到4%，升至4%到4.25%，為股市形成短期壓力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北14日電）美國公布8月消費者物價指數（CPI）為8.3%，引發市場對聯邦準備理事會（Fed）升息恐慌，美股13日狂瀉。法人認為，美國CPI高於市場預期，預估年底美國聯邦基金利率將從3.75%到4%，升至4%到4.25%，為股市形成短期壓力。

美國13日公布8月CPI為8.3%，高於市場預期的8.1%，美股13日跳空開低，尾盤賣壓加劇，道瓊工業指數、標準普爾500指數、以科技股為主的那斯達克綜合指數創2020年6月11日以來最糟單日表現。

道瓊工業指數終場暴跌1276.37點，跌幅3.94%，收在31104.97點。標準普爾500指數大跌177.72點，跌幅4.32%，收在3932.69點。那斯達克綜合指數狂瀉632.84點，跌幅5.16%，收在11633.57點。費城半導體指數狂跌168.819點或6.18%，收2562.270點。

資深分析師王兆立接受中央社記者採訪時分析，美國8月CPI高於市場預期，聯準會預計9月將升息3碼，澆熄市場對聯準會放慢升息腳步的期待，預估年底聯邦基金利率將從3.75%到4%，升至4%到4.25%，為股市形成短期壓力。

王兆立指出，研判台股中長線將呈現幅度較大的箱型整理，靜待10月企業公布第3季財報及後市展望。

市場動態方面，國際半導體展今天登場，今年吸引700家國內外廠商參展，共推出2450個展覽攤位，規模是27年來最大。國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸日前預期，全球半導體市場可望成長超過12%，台灣半導體市場也將成長19.7%。（編輯：郭無患）1110914