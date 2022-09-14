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台股盤中跌幅收斂 重返14600點

2022/9/14 11:03
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（中央社記者賴言曦台北14日電）美國8月消費者物價指數（CPI）年增率8.3%，高於市場預期，美股四大指數狂瀉，衝擊台股早盤一度重挫超過370點，盤中跌幅收斂，指數重返14600點整數關卡。

截至10時50分，台股加權指數來到在14649.60點，下挫244.81點，成交值新台幣1022億元。盤面上，電子表現疲弱，輪胎雙雄、散裝航運表現抗跌，生技股則獲資金青睞。

觀察盤面電子權值股表現，台積電今年第1季現金股利將於15日除息，但今天股價表現疲弱，早盤大跌17元，盤中跌幅收斂，股價回守480元之上，盤中跌幅超過2%。其餘包含聯發科、聯電等電子個股皆墨。

傳產類股方面，貨櫃股陽明、萬海表現不振，盤中跌幅在1%左右。反觀散裝航運族群，因波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）創近1個月新高，帶動慧洋-KY、裕民、新興、四維航等散裝航運族群表現抗跌，其中慧洋-KY盤中漲幅超過3%，裕民則漲逾半根漲停板。

另外，輪胎雙雄正新、建大今天也表現抗跌，正新盤中漲幅超過3%，建大則漲逾1%。

美國8月CPI年增率8.3%高於市場預期，台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，顯示通膨處在高水位的時間會拉更長，影響市場信心，預期短線上指數會偏向弱勢整理格局。（編輯：楊凱翔）1110914

黃文清
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