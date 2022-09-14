方略參與國際半導體展 秀圓柱型新世代面板技術

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（中央社記者潘智義台北14日電）面板廠群創光電旗下方略電子今天宣布，在「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展」推出結合新世代面板與半導體技術，展場吉祥物「晶晶」就是採用新世代面板技術的圓柱型顯示器。

方略電子發布新聞稿指出，在本次國際半導體展，推出世界首創MagiCylinder智慧魔術圓柱型顯示器，將55吋柔性迷你發光二極體（Mini LED）顯示螢幕撓曲成圓柱，搭載獨家顯示技術，突破業界技術門檻，同時具備可捲曲、高亮度、高色彩飽和度、高清晰動態畫質、無殘影且柔光護眼等特色，並有極致省電且不發熱，以及可多螢幕無縫拼接達到客製化尺寸的優勢。

方略電子董事長丁景隆表示，顯示器從第1代的映像管（CRT）、第2代的液晶顯示器（LCD），到現在第3代是可捲收柔性顯示器，在第3代顯示器產業發展上，方略電子選擇由Mini LED一步一步朝微發光二極體（Micro LED）前進。

丁景隆認為，先從迷你發光二極體切入，再漸進式的跨入微發光二極體，就像登山一樣，選擇較和緩安全的路徑，而不是直接攀岩登頂。

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方略電子此次參展，強調產品結合台灣半導體產業與面板產業厚實能量，以液晶面板技術為核心，跨域開發出主動式迷你發光二極體（AM Mini LED）顯示技術、背光面板顯示技術、玻璃IC應用、低軌道衛星天線、生醫科技實驗室晶片（LAB on a Chip）進階應用，各項液晶面板異質整合技術，期待帶動台灣半導體產業邁向新篇章。

「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展」自14日至16日於台北南港展覽館一館展出。（編輯：楊蘭軒）1110914