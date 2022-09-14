證交所：力拚台灣創新板 為亞太創新事業上市新品牌

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（中央社記者潘智義台北14日電）台灣證券交易所總經理簡立忠今天表示，希望將創新板打造成為亞太地區科技創新事業的上市新品牌，透過資本市場的力量，形成創新資本聚落，形塑「創新＋永續」的特色板塊。

證交所今天舉辦中介機構推動「台灣創新板」頒獎典禮，簡立忠在致詞時指出，台灣創新板即在發揮資本市場扶植創新企業成長茁壯的育成功能，協助提升知名度、吸引優秀人才、創造企業價值與增加競爭優勢；支持台灣產業升級轉型及永續發展，暨強化證券市場韌性。

簡立忠說，「積極推動及活化創新板」為證交所重點工作項目，證交所將持續多元招商引資、加強市場溝通，傳遞創新板的定位與特色，並適時檢討訂定更為合宜的上市條件、調整投資人限制等，以活絡創新板及優化法規環境。

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證交所今天表揚證券承銷商及會計師事務所對推動創新板的努力，並頒發「推動創新獎」獎牌與獎勵金，以勉勵並感謝獲獎中介機構對資本市場貢獻。

證交所自去年3月底公告「台灣創新板」規章後，偕同各中介機構積極宣傳「台灣創新板」，協助新創企業加速進入資本市場，挹注公司穩健發展及提升競爭力；證交所感謝各承銷商及會計師給予專業輔導與支持，期盼未來繼續攜手合作，共同扶植創新產業發展。（編輯：潘羿菁）1110914