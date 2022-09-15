台積電先進封裝副總經理廖德堆11月退休 何軍接任

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（中央社記者張建中台北15日電）台積電今天證實先進封裝技術暨服務（APTS）副總經理廖德堆將於11月11日退休，由品質暨可靠性（Q&R）副總經理何軍於原本負責工作之外同時接任APTS主管。

台積電指出，內部日前公告這項人事案。台積電感謝廖德堆過去21年來對公司的貢獻，並祝福他退休生活愉快。

廖德堆畢業於清華大學，並於美國德州大學阿靈頓分校材料科學取得碩士與博士學位。他於2002年加入台積電，曾任晶圓六廠的廠長和後段技術暨服務處資深處長。

廖德堆擁有業界豐富經驗，在加入台積電之前，曾於新加坡特許半導體、美商應用材料和意法半導體任職十餘年。

廖德堆擔任台積電先進封裝技術暨服務副總經理，主要負責管理後段技術與營運，包括封裝凸塊、電路測試、整合型扇出封裝（InFO）和基板上晶圓上晶片封裝（CoWoS）的先進封裝方案製造，以及晶圓封裝整合服務。

另外，何軍則於2017年加入台積電，擔任先進技術品質暨可靠性資深處長，帶領團隊致力於分析及測試方法的開發與創新，成功偵測製程缺陷並有效攔截有瑕疵的產品，順利協助台積公司加速7奈米與5奈米技術的推出與量產。

何軍於2019年建構了更完整的台積電原物料品質管理系統，藉此強化與主要材料供應商的合作夥伴關係。

加入台積電之前，何軍曾任美商英特爾技術暨製造群品質暨可靠性資深處長，負責製程技術開發與製造的品質暨可靠性，範圍涵蓋矽研發、先進封測、以及英特爾全球的製造營運。

何軍於美國聖塔芭芭拉加利福尼亞大學取得物理學士及材料科學博士學位。他擁有36項全球專利，其中28項為美國專利，並在國際會議及同業專家審核的技術期刊共發表超過50篇論文。

何軍目前負責的業務範圍涵蓋台積電專業積體電路製造服務的生態系統，包括原物料驗證、新製程技術及設計矽智財的可靠性與驗證、生產製造品質、並協助客戶確保產品的優異品質與可靠性，以順利量產。（編輯：楊凱翔）1110915