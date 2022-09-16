台積電逆風 台股挫低盤中暫守14500點

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（中央社記者江明晏台北16日電）憂心美國聯準會持續加大升息力道，美股收低，台股今天開低走低，盤中指數一度下挫144點，暫守14500點大關，台積電下跌7.5元，多數權值股疲軟，擁解封題材的觀光族群逆勢抗跌。

華爾街股市收低，因為各項經濟數據未能扭轉美國聯邦準備理事會（Fed）預期將採取的激進緊縮路徑，增加市場對全球經濟將衰退的憂慮。

台股今天以14602.16點開低，隨後指數跌勢擴大，盤中低點下探14525.15點，下跌144點，暫時守住14500點整數關卡。

至11時22分左右，台股加權指數下跌140.55點，來到14529.49點，跌幅0.95%，成交金額1045.22億元。

觀察上市類股表現，造紙股上漲近1%，百貨、紡織、食品股跌勢在1到2%左右。盤中代表中小型股的櫃買OTC指數下跌約0.9%，上櫃股以紡織、化學股等較強，光電、半導體、文創股賣壓較重。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電股價最低來到469元，下跌7.5元，跌幅1.5%；鴻海跌至107元，跌幅0.93%；聯發科跌逾1%，最低至605元。

貨櫃三雄中，長榮減資停牌，陽明、萬海跌幅約2%。觀光族群受惠解封效益，走勢抗跌，航空雙雄漲幅都超過1%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，市場擔憂美國不只9月篤定升息3碼，可能會在9月或是後續再擴大升息力道，因此在美國時間21日聯準會開會前，台股震盪跌勢格局很難改變。（編輯：楊蘭軒）1110916