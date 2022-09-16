更多編輯台推薦新聞：
金鐘獎主持群曝光 首日曾國城攜手唐綺陽、戲劇類曾寶儀擔綱
娛樂

金鐘獎主持群曝光 首日曾國城攜手唐綺陽、戲劇類曾寶儀擔綱

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電逆風 台股挫低盤中暫守14500點

2022/9/16 11:26（9/16 11:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股16日開低走低，盤中指數一度下挫144點，暫守14500點大關。（中央社檔案照片）
台股16日開低走低，盤中指數一度下挫144點，暫守14500點大關。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北16日電）憂心美國聯準會持續加大升息力道，美股收低，台股今天開低走低，盤中指數一度下挫144點，暫守14500點大關，台積電下跌7.5元，多數權值股疲軟，擁解封題材的觀光族群逆勢抗跌。

華爾街股市收低，因為各項經濟數據未能扭轉美國聯邦準備理事會（Fed）預期將採取的激進緊縮路徑，增加市場對全球經濟將衰退的憂慮。

台股今天以14602.16點開低，隨後指數跌勢擴大，盤中低點下探14525.15點，下跌144點，暫時守住14500點整數關卡。

至11時22分左右，台股加權指數下跌140.55點，來到14529.49點，跌幅0.95%，成交金額1045.22億元。

觀察上市類股表現，造紙股上漲近1%，百貨、紡織、食品股跌勢在1到2%左右。盤中代表中小型股的櫃買OTC指數下跌約0.9%，上櫃股以紡織、化學股等較強，光電、半導體、文創股賣壓較重。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電股價最低來到469元，下跌7.5元，跌幅1.5%；鴻海跌至107元，跌幅0.93%；聯發科跌逾1%，最低至605元。

貨櫃三雄中，長榮減資停牌，陽明、萬海跌幅約2%。觀光族群受惠解封效益，走勢抗跌，航空雙雄漲幅都超過1%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，市場擔憂美國不只9月篤定升息3碼，可能會在9月或是後續再擴大升息力道，因此在美國時間21日聯準會開會前，台股震盪跌勢格局很難改變。（編輯：楊蘭軒）1110916

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
股匯齊跌 新台幣早盤重貶逾1角續創逾3年新低