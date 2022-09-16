民團籲速修租賃條例及所得稅法 降租屋族負擔

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（中央社記者王揚宇台北16日電）巢運今天與部分跨黨派立委召開記者會，呼籲應盡速修正租賃條例與所得稅法，以降低租屋族負擔、強化租屋糾紛處理機制，並將領取租金補貼等租客合法權益，進一步法制化。

部分朝野立委13日與巢運在立法院召開記者會，呼籲新會期速審平均地權條例部分條文修正草案，抑制炒房，維護居住正義。巢運今天則與立委吳玉琴、吳怡玎、鄭天財、蔡壁如、張其祿等人，就租屋族權益在立法院召開記者會，希望儘快排審所得稅法第17條條文修正草案，降低租屋族負擔。

巢運指出，呼籲各黨派立委及財政委員會應於新會期全力支持修法，將租金支出認列方式改為「特別扣除額」，並提高額度上限至新台幣30萬元，以符合都會區市場租金水準，具體降低租屋族負擔。

關於租賃住宅市場發展及管理條例修法部分，立法院內政委員會5月12日已初審通過，但有10多條條文保留待協商。

巢運表示，希望這個會期儘速協商，通過相關保留條文，例如簡化租屋糾紛處理程序，住宅租賃糾紛應一律適用消費者保護法，給予房客真正有效、便民的糾紛調解機制等。（編輯：張均懋）1110916