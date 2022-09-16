鴻華先進：電動車車樁比應提高至10比1 推購車補助

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻華先進總經理李秉彥今天表示，儘管台灣是電動車後進市場，但會後來居上，他建議，台灣發展電動車公共充電樁的「車樁比」，應該提高至10比1，也可推動電動車購車補助。

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展會期間，由台灣交通大學校友總會主辦的「大交通，大未來」國際論壇今天登場，下午李秉彥受邀出席分享智慧電動載具的商機大未來。

李秉彥指出，為因應全球氣溫暖化，公共運輸電氣化與電動車普及化扮演要角，因為交通排放占溫室氣體排放量比重也有15%，雖然台灣是電動車後進市場，但會後來居上，他引述研調機構數據預期，到2030年台灣電動車銷量可到30萬輛，保有量可到50萬輛。

電動車能否普及，充電樁等基礎建設將是關鍵，李秉彥表示，包括美國、英國、德國、中國大陸、韓國、日本等，積極布局充電樁，台灣也積極推廣電動車政策，其中在完備使用環境上，包括公共充電樁示範推廣計畫、新建築應保留充電樁空間，以及公共停車場停車優惠等。

李秉彥引述數據預期到2025年，台灣電動車公共充電樁數量可從今年預估2099座提升至7167座，他建議，台灣電動車公共充電樁的「車樁比」，應該從15比1提升至10比1；充電設施攸關電動車普及化程度，若車樁比提高，可維持電動車保有量。

在提供購車稅務減免部分，李秉彥表示，政府目前措施包括免課牌照稅、貨物稅減免等，他建議，可增加電動車購車補助項目。

展望台灣電動車發展機會，李秉彥預期到2025年，台灣電動車進口和國產比重可各約50%，鴻華先進願意與台灣同業一起合作，朝向目標前進。（編輯：張均懋）1110916