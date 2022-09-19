需求急凍 中鋼8月稅前獲利3.44億月減逾8成

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（中央社記者潘智義台北19日電）受需求急凍影響，鋼價下跌，中鋼公司今天自結8月合併營收新台幣362.7億元，月減7%；合併營業利益4.18億元，月減81%，合併稅前淨利3.44億元，月減87%。

中鋼統計，1至8月合併營收3242.77億元，年增9%，1至8月營業利益289.14億元，年減42%；1至8月合併稅前淨利318.58億元，年減40%。

中鋼發布新聞稿指出，鋼鐵事業群整體單位毛利降低，以及對非合併個體銷售數量減少，導致營業收入、營業利益及稅前淨利同步減少。

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中鋼主管接受電訪表示，鋼價在5月開始漲不動，6月開始下跌，2、3月之際下游客戶大幅拉高庫存量，原本認為俄烏戰爭缺料嚴重，但戰爭卻同步造成歐洲嚴重通膨，即便鋼廠想轉嫁上漲的生產成本，因需求急凍，現在忙著消化庫存。

主管說，美國大幅升息，各國都面臨通膨壓力，許多下游客戶以外銷歐美為主，卻遭到抽單，只能降價求售，也連帶促使中鋼配合降價，以利客戶外銷，才造成8月獲利大降。（編輯：張均懋）1110919