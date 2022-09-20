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外商按讚離岸風電 前8月僑外投資年增178.55%

2022/9/20 10:31
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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）受惠於沃旭能源、海龍控股、哥本哈根基礎建設、泰商環球能源等外商大力投資離岸風電等再生能源業務，經濟部投審會今天指出，今年前8月核准僑外投資金額累計逾103.8億美元，年增達178.55%。

投審會今天發布8月投資統計，111年1至8月核准僑外投資件數為1666件，年減5.18%，核准金額為103億8497.4萬美元（約合新台幣3115.49億元），年增178.55%。

投審會說明，這主要是因政府推動綠能、離岸風電政策，此期間主要重大案件有4件，首先是丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S貸款投資沃旭東南大彰化控股股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司。

其次，是荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.增資海龍控股股份有限公司，並轉投資設立海龍二號風電股份有限公司及海龍三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠。

第三，為丹麥商CI II CHANGFANG K/S等貸款投資哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案；最後，為8月核准泰商GLOBAL RENEWABLE SYNERGY COMPANY LIMITED ，以99.9餘億元增資環球能源股份有限公司。

今年前8月累計核准新設新設公司件數為961件，投資金額4.2億美元；此期間核准新南向國家來台投資件數為325件，年減少2.11%，投資金額為18.4餘億美元，年增達308.39%，主要來自澳大利亞、泰國及新加坡。

至於對外投資方面，1至8月核准件數為365件，年增37.74%，金額為54.3億餘美元年減37.06%；對新南向國家投資件數為92件，年增12.2%，金額達24.5億餘美元，年減少54.01%。

今年前8個月對中國投資件數為238件，年減14.08%，至於核准金額有25.9餘億美元，年增僅0.01%。（編輯：郭無患）1110920

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