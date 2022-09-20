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陳正祺率團訪美 美生醫大廠將與台灣談CDMO投資

2022/9/20 11:06
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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）經濟部今天表示，次長陳正祺上週率團訪美，拜會生醫、無人機服務等指標性美商，促成全球知名生醫大廠與醫學科技公司將與台灣研發機構，就投資台灣CDMO（委託開發暨製造服務）展開對話。

經濟部發布新聞稿指出，陳正祺於11日至17日率團赴美東及美中地區，依當地產業特性拜會生醫、無人機服務等指標性美商，爭取深化台美供應鏈合作及擴增在台投資機會。

其中，訪團此行促成全球知名生醫大廠與醫學科技公司，與台灣研發機構就來台投資CDMO展開對話，將在醫用耗材、微創器械、生醫材料等醫療器材方面深化合作。

訪團也拜訪全球排名前5大、全美最大無人機應用服務供應商SkySkopes，其總裁暨執行長Matt Dunlevy極為期待與台廠合作，高度期盼訪台商談。

經濟部說，此行在紐約舉辦的交流座談會，獲當地重要智庫、投顧、私募基金、產業協會及美商企業共有逾50名代表與會交流意見，陳正祺也說明中國近期軍演並未影響台灣經濟及海空運輸。

陳正祺並強調，據台灣美國商會調查，絕大多數外商仍對台灣投資前景樂觀，且今年外來投資也呈現成長，加上台灣具韌性及高效益的供應鏈，及台廠以夥伴關係合作互利的特點，符合美國領導企業選擇供應鏈的需求，仍是國際最佳夥伴。

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經濟部表示，參與座談會的代表認為美國應加大台美合作，涵蓋符合台美雙方利益的貿易與投資，會中紐約市立大學教授周鉅原，更以實際經濟數據論述，呼籲美國應與台灣洽簽雙邊貿易協定。

經濟部強調，受訪美商企業均表達對台灣半導體、資通訊產業實力的肯定與合作意願，此行也拜會美國智庫學者，掌握美國各界對台海情勢及台灣經濟安全的看法。（編輯：郭無患）1110920

陳正祺
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