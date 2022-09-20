Fed升息前投資人觀望 台股盤中14500點得而復失

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（中央社記者潘智義台北20日電）美聯準會（Fed）升息前市場觀望氣氛濃厚，美股由黑翻紅，帶動台股今天早盤大漲逾百點，一度站上14500點，但隨後漲勢收斂，14500點得而復失，成交量能依然不足。

加權指數早上11時來到14476.65點，上漲50.97點，成交值新台幣857億元，8大類股盤中漲跌互見，泥窯、營建、食品類股一度翻黑，塑化、紡織、機電、造紙、金融類股呈現上漲。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，明天台指期結算，緊接著週四美聯準會升息，投資人受到不確定因素影響，不敢買股使成交量弱，但短線只要美股不破底，台股就不會破底，而美股上揚也帶動台股漲勢。

吳文彬指出，台股量縮價穩，因季線14823點位置不斷往下扣抵，也使季線反壓降低，只要盤勢稍微轉強，指數即可能站上季線。

他認為，若美聯準會如市場預期升息3碼，則台股有機會和美股同步反彈，出現中秋節後的變盤，但因成交量縮，指數須站穩季線之後才能偏多看待，短線可留意疫情後景氣復甦股，如觀光旅遊、航空、飲料，以及投信月底作帳行情帶動的車用、太陽能、電動車、第3 3代半導體、檢測、特化等。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到472.5元，上漲5.5元；聯電來到40.45元，小漲0.5元；蘋果光學鏡頭供應商大立光盤中最高來到1925元，上漲45元；鴻海在平盤價107元之上游走。

長榮昨天現金減資後新股重新掛牌，但股價重挫，今天已止跌，盤中漲4元來到173元；陽明盤中來到70.2元，上揚2.2元；萬海來到76.4元，漲2.3元。（編輯：楊凱翔）1110920