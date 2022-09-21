中國監視器偽稱MIT 工業區服務中心全面更換並調查

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）媒體報導新竹工業區服務中心有採購的監視器系統為中國產品，但偽稱台灣製（MIT），經濟部工業局今天指出這已違反合約規範，將要求全面更換，也啟動行政調查追究後續責任。

「天下雜誌」報導指出，台灣跟進美國，禁止公家機關使用中國的海康威視監控、大疆無人機等產品，不過經查工業局轄下最大的新竹工業區服務中，有著MIT微笑標章的監視器主機，卻是海康貼牌。

工業局今天發布新聞稿表示，已根據相關證據立即查核，相關系統雖未連結網路、無資安外洩疑慮，但以中國製產品謊稱台灣製產品一事，已違反合約規範，除要求全面更換，也啟動行政調查，追究後續責任。

工業局指出，採購合約明定，供應標的原產地不得為中國製產品，工業局在13日邀集標準檢驗局及專家，組成調查小組赴新竹工業區服務中心進行查核後發現，得標廠商宇碁公司提供的監控錄影設備共16台。

工業局說，其中有1台為欣永成公司的MIT微笑標章產品，經過工業局比對並到工廠查核，發現產品部分零組件已非當初申請驗證時的零組件，工業局隨即於16日撤銷該公司MIT標章使用權。

另外，工業局表示，其他15台所交付的產品，都是中國製產品，已立刻要求得標廠商更換符合採購規範的產品，並已於9月17日更換完成；工業局也會針對更換後產品，持續進行複查。

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針對該工業區未能落實驗收查核，工業局表示，後續將依內部規定及相關合約追究責任，絕不寬貸，同時也持續強化MIT微笑標章獲證業者的後市場查核，目前也正研議加嚴攝影主機及鏡頭等MIT安控產品驗證基準，以及特殊原產地要求的條件。

工業局說，由於得標廠商提供的產品明顯不符合採購規範，已啟動行政調查，同時也清查宇碁公司其餘得標產品，並且完成更換作業，並將持續督促所轄服務中心遵守相關資安規定，避免類似案例再發生。（編輯：楊凱翔）1110921