成本攀高擋不住 和泰車5車款漲價、幅度上看7%

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）全球原物料成本持續上漲，和泰車表示，自21日調漲包括TOWN ACE、RAV4 HEV、SIENNA HEV、GR YARIS、GR86共5款車款價格，調漲價格新台幣1萬元到11.2萬元間，幅度2%至7%。

和泰車21日起調漲5款車價，今天股價跳空下跌7元以591元開出，最低來到580元，跌幅3%，跌破所有均線。

和泰車指出，今年以來車用原物料成本仍持續上漲，加上全球供應鏈受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊造成車用零件短缺，各項造車成本不斷攀升，日本原廠已無法完全吸收，因此再調整部分車款價格。

根據和泰車此次調漲規劃，5款車共12車型，漲幅平均在2%至7%，調漲價格最少1萬元，最高11.2萬元。

TOWN ACE全車型調漲1萬元，漲幅為2%；RAV4 HEV則調漲4.1萬至4.5萬元，漲幅在3%至4%之間；SIENNA HEV共2車型調漲10萬元，漲幅4%；GR YARIS調漲11萬元，漲幅6%；GR86的MT及6AT二款車型皆調漲11.2萬元，漲幅達7%最高。

不過，針對TOWN ACE、RAV4 HEV、SIENNA HEV、GR YARIS這4款車款於20日以前已經下訂但尚未交車的顧客，仍將適用調漲前建議售價，21日起新訂的顧客，則需以調整後價格接單。

至於GR86，在21日起以調整後價格接單，而已經下訂但尚未交車的顧客，則以交車當下實際售價為準。

和泰車表示，除上述車型之外，其他國產及進口車款零售價和泰仍在和廠家協商中，因此暫時無法公布相關訊息，若有進一步的消息，將另行公布。（編輯：楊蘭軒）1110922