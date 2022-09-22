工研院開創紫外光源創新應用 電梯按鈕滅菌

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（中央社記者張建中新竹22日電）工研院研發「主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕」，當手指觸碰按鈕時，設置在電梯按鈕的紫外光源會在按鈕表面快速殺菌，維持電梯按鈕的清潔。

工研院表示，主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕是運用紫外光的滅菌功能，應用於日常生活中最常接觸的電梯按鈕，快速消毒達到杜絕交叉感染的效果，開創光源應用產業新發展。

工研院量測技術發展中心執行長林增耀指出，主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕已取得美國產品安全標準發展與認證的機構優力國際安全認證公司（UL）測試實驗室「抗菌效果報告」，證實能有效對抗金黃色葡萄球菌及冠狀病毒，殺菌抑制率達99.9 %。

林增耀說，主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕還通過財團法人全國認證基金會認證的第三方實驗室「光生物危害安全報告」驗證，不會傷及人眼與皮膚。

林增耀表示，未來將可進一步延伸應用於提款機、門把、大眾運輸工具等各類民眾易接觸的公用設施，透過中斷病毒傳播途徑來防止感染，達到防疫安全，目前已於工研院內安裝使用。（編輯：翟思嘉）1110922