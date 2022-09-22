穆迪維持台灣國家主權評等Aa3 肯定央行貨幣政策表現

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（中央社記者蘇思云台北22日電）國際信用評級機構穆迪（Moody’s）最新發布2022年台灣主權評等報告，維持台灣國家主權評等為Aa3，未來展望則由「正向」調整為「穩定」，並肯定台灣央行貨幣政策表現。

中央銀行今天晚間發布新聞稿，穆迪本次維持評等是因為台灣高科技出口部門具高度競爭力，使台灣在疫情期間展現經濟韌性，經濟表現優於區域內及同評級的其他國家。穆迪預測台灣今年經濟成長率為3.0%至3.5%，高於多數其他同評級國家。

央行指出，穆迪報告中展望調整則是考量，伴隨美中關係日益緊張，兩岸緊張情勢升溫，抵銷台灣經濟與財政強度的正向動能。

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穆迪發布的報告指出，長期以來，台灣財政與貨幣政策保持制度有效性（institutional effectiveness）。就貨幣政策而言，台灣經濟雖仰賴能源及半導體關鍵零組件的進口，但強而有力的貨幣政策有效性（robust monetary policy effectiveness）維持了總體經濟的穩定。

報告指出，面對近期的外部衝擊，像是COVID-19疫情、全球通膨壓力升高，以及中國大陸的供應鏈與需求衝擊，台灣經濟都展現韌性。此外，高度專業化的電子零組件出口國地位支撐強勁的外部盈餘，透過外匯存底的累積，為央行在管理外部壓力上帶來很大的政策靈活度。（編輯：趙蔚蘭）1110922