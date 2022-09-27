美股續跌 法人：台指期夜盤止穩 靜待落底訊號

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（中央社記者張建中台北27日電）美股持續走跌，道瓊指數下挫329.6點，那斯達克指數下跌65.01點。不過，台指期夜盤止穩，法人表示，投資人宜靜待落底訊號。

美股26日震盪收低。道瓊工業指數下挫329.6點，跌幅1.11%；標準普爾指數下跌38.19點，跌幅1.03%；那斯達克指數下跌65.01點，跌幅0.6%；費城半導體指數下跌35.43點，跌幅1.47%。

國內外產業訊息方面，開發金董事長張家祝因個人因素考量，辭任董事長及董事職務，新任董事長將由前台灣人壽董事長黃思國接任。

國內條鋼大廠豐興的161KV變電所高壓切換開關故障，估計整廠停工約8天修護，預計至年底前營收不受影響。

半導體構裝廠同欣電台北廠區26日發生火災獲得控制，公司著手協調其他廠區填補產能，並將傷害降至最低。

法人表示，市場信心低迷不振，籌碼鬆動，台股26日放量跌破前低13928.66點支撐，萬四空方缺口壓力沉重；台指期夜盤止穩，有助避免市場恐慌氣氛進一步升高，投資人宜靜待落底訊號，美元指數與美國公債殖利率是重要觀察指標。（編輯：郭無患）1110927