儒鴻洪鎮海：紡織業景氣反轉 看美元等3指標

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（中央社記者賴言曦台北27日電）紡織大廠儒鴻營運總部今天啟用，董事長洪鎮海談到紡織業景氣時表示，觀察景氣反轉時機點有3項指標，分別為美元反轉、原油回檔及俄烏戰爭何時結束；至於產業庫存調整可能要到明年第2季。

儒鴻今天舉辦營運總部開幕儀式，包含前副總統陳建仁、新北市長侯友宜等人均出席。

談到紡織業前景，洪鎮海表示，預估產業庫存調整要到明年第2季，預估景氣有望反轉向上，跡象則要觀察3項指標，分別為持續走強的美元何時轉弱、原油回檔狀況，以及最重要的是俄烏戰爭能否儘快結束。

洪鎮海認為，整體而言，紡織產業短暫的寒冬應會很快過去，但這段時間內，低價位品牌會比較辛苦，高價位產品應該還是會表現不錯，尤其是台灣紡織業已經不能走低價策略，而是要朝較有競爭力的產品發展。

儒鴻營運總部位於新莊副都心，歷時3年多後完工，共斥資新台幣64億元，為地上19層、地下4層，樓地板總面積超過1.4萬坪，內部規劃有員工子女托嬰中心、員工餐廳、健身房、免費員工宿舍等。

隨著營運總部啟用，儒鴻高階主管指出，因應業務需求，未來不排除規劃再增加約200至300名人力，並以研發人才為主要招募對象。（編輯：張均懋）1110927