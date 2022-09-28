光陽投資哈雷電動車LiveWire 紐約掛牌上市

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光陽工業2021年以1億美元入股的哈雷旗下電動車品牌LiveWire，美國時間27日透過特殊目的收購公司（SPAC）形式，在美國紐約證交所正式掛牌上市。（圖取自livewire.com）

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）光陽工業去年以1億美元入股的哈雷旗下電動車品牌LiveWire，美國時間27日透過特殊目的收購公司（SPAC）形式，於美國紐約證交所正式掛牌上市，與去年在美掛牌上市的Gogoro，同樣成為以SPAC形式在美掛牌的電動機車廠。

LiveWire以SPAC（特殊目的收購公司）的方式，將AEA-Bridges Impact Corp合併上市。盤中最高達到11.62美元，最低8.2元，終場收在8.25美元，下跌0.75美元，跌幅8.33%，開高走低，市值為4.7億美元。

台灣機車龍頭光陽去年底砸1億美元入股哈雷機車（Harley-Davidson）旗下電動機車品牌LiveWire，取得LiveWire約4%的股權，並成為LiveWire的主要股東兼策略夥伴。

光陽表示，電動機車著眼於國際市場，不只是都會電動機車領域，藉由這次合作契機，拓展電動擋車、電動重機領域，透過LiveWire在美上市募得資金，將會用於市場開拓、產品開發，並且提升全球製造與銷售能力，也可進一步提升光陽的品牌形象。

光陽表示，未來雙方將採取共用平台的方式，研發銷售電動機車，雙方會推出三電系統、車架、車聯網和軟體的電動車款共用平台。對光陽來說，有助加速電動重機量產時間，未來美國、歐洲、台灣都是電動重機的銷售市場目標。

此外，未來光陽也將協助LiveWire代工電動機車，其中非高端的機種，雙方合作的機率較高，會以台灣生產基地為主。（編輯：楊凱翔）1110928