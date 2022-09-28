台灣先藝投資7.35億進駐南科 就近服務半導體晶圓廠

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）國科會科學園區審議會今天審查通過4件投資案，投資總額為新台幣13.55億元。其中半導體設備商台灣先藝科技投資7.35億元進駐南科成立分公司。

國科會今天召開科學園區審議會第2次會議，在會中通過4件投資案，金額合計13.55億元，可公開的3家公司，為其他園區事業的台灣先藝科技南科分公司；電腦週邊的亞達科技；生物技術的艾博生技抗體中科分公司。此外尚有15件增資案共49.68億元。

這次單案投資金額最高者，為台灣先藝科技南科分公司投資7.35億元進駐南科台南園區，主要產品為提供園區廠商半導體製程設備的專業技術及設備零件服務。

國科會表示，半導體設備商台灣先藝科技，是荷蘭商ASM international（ASMI）集團在台灣投資設立的子公司，其重視自主技術開發，深耕台灣市場逾15年，在半導體超薄膜沉積領域占有舉足輕重的地位。

國科會說明，台灣先藝科技將來於南科成立分公司後，將持續透過專業設備裝機、改善及維護等技術，鏈結母公司研發團隊量能，就近服務園區內半導體晶圓廠，也持續培育半導體產業新一代技術人才，協助發展台南園區半導體產業。

投資金額次高者，為亞達科技投資2億元，進駐南科台南園區，主要產品為5G/AIOT軟體編輯平台，主要應用於航太、半導體、面板及離岸風電領域，未來將就近提供園區廠商高科技產業設備智慧檢修，及高科技業核心技能保存的多元解決方案。

國科會說明，亞達科技此案技術為自行研發，將龐大的專家技術與知識，透過軟體編輯平台且無須撰寫程式，即可迅速轉化為AI APP專家技術應用載體，打造可一次就做對的高科技設備智慧診斷，及維修作業新模式。

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第三，艾博生技抗體投資2000萬元進駐中科台中園區，其主要產品為研發抗體及檢測與診斷試劑，也透過自有及產學合作的專利融合瘤篩選技術，提供快速客製化的抗體委託開發與生產服務（CDMO）。

國科會說明，此案研發的抗體及檢測疫苗，以專利技術揀選抗原單一性單株抗體融合瘤細胞技術，製造專一及高效價單株抗體，具技術提升效益，將有助避免因國際原物料短缺或價格波動造成的通貨膨脹。（編輯：潘羿菁）1110928