英國央行救市美股勁揚 法人：台股短線可能反彈

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法人表示，台股短線可能反彈，但在國際股市尚未回穩前，建議不過度追價。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）美股4大指數勁揚，台股28日大跌360點收在13466點，創22個月來低點，外資今年以來累計賣超達1兆2391億元。法人表示，台股短線可能反彈，但在國際股市尚未回穩前，建議不過度追價。

英國央行英格蘭銀行（BOE）干預拯救債市，美股4大指數28日強彈作收，終結連6黑，道瓊工業指數上揚548.75點或1.88%，收29683.74點，標準普爾指數上漲71.75點或1.97%，收3719.04點。

以科技股為主的那斯達克指數勁揚222.14點或2.05%，收11051.64點，費城半導體指數揚升29.21點或1.22%，收2427.26點。

台股加權指數28日價跌放量，大跌360.52點，收在13466.07點，創22個月來低點，成交值相對放大至新台幣2246.13億元，加計盤後2296.54億元。3大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超；合計賣超140.29億元，其中自營商賣超41.01億元，投信買超20.29億元，外資及陸資賣超119.57億元。

在台指期淨部位，3大法人28日淨空單減少784口至3095口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1977口，使留倉部位轉為淨多單1376口。

根據統計，外資法人今年至9月28日累計賣超台股規模達1兆2391億元，相較之下，投信同期買超台股達2345億元，土洋對作。

期貨法人指出，台股28日收長黑K再探波段低點，市場悲觀氣氛轉濃，不過美股勁揚，台股短線可能出現反彈，但在國際股市尚未回穩前，建議不過度追價。

長榮「弟弟派」的合作發生變數，原本將戰到明年的經營權之爭可望提早落幕，明年原有董監事改選題材的長榮航，28日股價殺到跌停板；整體航運類股收盤重挫6.45%。

晶圓代工龍頭台積電28日下挫2.23%，跌10元，收在438元，整體市值縮小至11.35兆元。外資法人28日賣超台積電4670張，連續6個交易日賣超台積電達4.16萬張，9月至28日外資累計賣超達11.3萬張，8月至9月28日累計賣超達17.51萬張。

台股大跌、亞洲主要股市28日全面重挫，國安基金執行秘書阮清華指出，除了美國聯準會（Fed）持續放鷹，烏克蘭4地區入俄公投也是影響因素，國安基金會持續密切關注大環境情勢。

台灣證券交易所28日表示，近日台股波動大，28日全市場信用交易擔保維持率平均值為157%，尚未達斷頭門檻130%。

美元指數強勁走升，新台幣兌美元匯率28日收盤收31.871元，貶9.1分，中央銀行28日報告揭露，今年上半年為了穩定匯市，央行已進場淨賣匯82.5億美元阻貶新台幣，央行也發布新聞稿強調，若兩岸緊張或美國大幅升息，致短期外資大量撤出，央行也不會採行外匯管制。（編輯：郭無患）1110929