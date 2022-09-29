程曦資訊9/30轉至興櫃一般板 開放自然人交易

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（中央社記者吳家豪台北29日電）數位轉型整合服務商程曦資訊將於30日從興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，轉換後不再僅限合格投資人買賣，將開放一般自然人進行交易，漲跌幅度、交易方式與交易時間等也與一般興櫃公司相同。

程曦今年5月26日登錄興櫃戰略新板，為國內首家獲准登錄的數位轉型公司，以顧客關係服務委外營運為核心業務，提供客戶關係服務、會員伴銷、顧客流程規劃、系統租賃及數位整合行銷5大服務項目。

程曦發布新聞稿指出，目前2大客戶族群包括政府單位及企業客戶，年約客戶挹注整體營收超過8成，年約客戶的續約率達9成以上。近期積極發展非專人專線的客服業務，大幅提高服務人員的單位有效通話量。

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受惠於公部門民眾熱線委外服務訂單湧入、大型企業線上客戶關係服務需求持續提升，程曦今年上半年合併營收達新台幣5.06億元，年增49.83%；稅後淨利8555.8萬元，年增37.04%，每股稅後盈餘5.55元。

程曦表示，今年前8個月累計合併營收創同期新高，年增逾4成，主要在於數位客戶關係管理（DCRM）業務經濟規模逐步顯現，加上今年接獲多項防疫相關專案合約訂單，以目前在手合約來看，今年整體營收與獲利可望再創佳績。（編輯：張均懋）1110929