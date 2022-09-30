台灣第一家光學廠 保勝光學預計年底前掛牌上櫃

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）台灣第一家光學製造公司保勝光學成立至今已52年，聚焦於中大型高階玻璃鏡片及鏡頭，近年在半導體、戶外休閒及醫療新應用需求帶動下，營運轉趨穩定，日前獲得櫃買通過上櫃案，預計最快年底有望掛牌上櫃。

保勝光學於1970年成立，為在台設立的第一家光學公司，以生產V8攝影機變焦鏡頭及SLR相機變焦鏡頭起家，期間董事會歷經幾度改組，目前產品主要應用於戶外運動類鏡頭、電影院用專業投影鏡頭、天文望遠鏡、賞鳥鏡、投影機醫療設備，為台灣唯一聚焦中大型高階鏡片的光學元件廠。

保勝光學累計今年前8月合併營收新台幣3.52億元，年增30.17%。上半年合併毛利率36.56%，年增19.05個百分點，稅後盈餘5224萬元，遠優於去年同期虧損，每股盈餘為1.87元。

保勝光學董事長方幼玲受訪時表示，2013年至2015年間保勝光學一度跨入手機塑膠鏡頭，大舉投入設備，當時期望憑藉技術優勢，能打入一線手機大廠供應鏈，無奈事後才了解，國際級大客戶需求量並非保勝光學能應付得來的，客戶挑供應商首要條件是產量，「你沒那個量根本就不用來談」，連門票都拿不到。

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方幼玲說，當時只能退而求其次，轉向二、三線客戶接單，但卻面臨訂單的不穩定的問題，加上達不到規模經濟的量，始終難以獲利，於是2015年斷然退出，將所有設備及庫存出清，直到2021年才把這段期間的虧損彌補完，擺脫多年虧損。

展望後勢，方幼玲表示，今年初做先後順利的調整，預期下半年可展現應該有的樣貌，隨著各國陸續解封，尤其是歐美地區早已回歸正常生活，包括戶外及室內電影等休閒產業也將逐步恢復；另外，工業4.0，AOI（光學自動檢測設備）及半導體檢測設備需求強勁，都是未來成長新動能，整體看來營運穩定，預期下半年不會比上半年差，全年相對樂觀，訂單能見度已看到明年上半年。（編輯：蘇志宗）1110930